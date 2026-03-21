Ιράν: ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν την εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν σήμερα το πρωί επίθεση εναντίον της πυρηνικής εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ του Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπάρχει διαρροή ραδιενεργού υλικού και οι κάτοικοι της περιοχής δεν κινδυνεύουν.

Πηγές των IDF δήλωσαν στο CNN ότι δεν είχαν πάντως γνώση για καμία επίθεση σε αυτήν την εγκατάσταση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι ένας από τους βασικούς στόχους των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν είναι η εξάλειψη της ικανότητας της χώρας να κατασκευάζει πυρηνικά όπλα.

Η εγκατάσταση του Νατάνζ έχει πληγεί στο παρελθόν από επιδρομές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, με δορυφορικές εικόνες να δείχνουν ζημιές στο συγκρότημα.