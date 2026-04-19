To Ιράν δημοσίευσε βίντεο με υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις - «Ανανεώνουμε το οπλοστάσιό μας ταχύτερα απ' ό,τι πριν τον πόλεμο»
19/04/2026 • 16:06
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Το Ιράν έχει επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των συστημάτων εκτόξευσης πυραύλων, καθώς και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του, σε σύγκριση με την περίοδο που προηγήθηκε της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με δηλώσεις που μεταδόθηκαν την Κυριακή από το Nournews, ανώτατο στέλεχος της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε ότι οι σχετικές επιχειρησιακές διαδικασίες βρίσκονται πλέον σε πιο εντατικό ρυθμό. Ο Majid Mousavi ανέφερε ότι, παρά τις ζημιές και τα πλήγματα που έχει δεχθεί το ιρανικό οπλοστάσιο στο πρόσφατο παρελθόν, η χώρα έχει καταφέρει να αναπροσαρμόσει τις δυνατότητές της.

Όπως σημείωσε, η ανανέωση του εξοπλισμού και η ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών προχωρούν με ταχύτερους ρυθμούς, με στόχο την αποκατάσταση και την περαιτέρω βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας του Ιράν να ενισχύσει την αμυντική του ικανότητα υπό τις τρέχουσες γεωπολιτικές συνθήκες.

