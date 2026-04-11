Ιράκ: Ο Κούρδος Νιζάρ Αμέντι εξελέγη νέος πρόεδρος της χώρας

Το κοινοβούλιο του Ιράκ εξέλεξε σήμερα νέο πρόεδρο της χώρας τον Κούρδο πολιτικό Νιζάρ Αμέντι, μετά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο Αμέντι, 58 ετών, είναι πρώην υπουργός Περιβάλλοντος και επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Πατριωτικής Ένωσης του Κουρδιστάν (PUK) στη Βαγδάτη από το 2024. Ο ρόλος του προέδρου στο Ιράκ είναι κατά βάση εθιμοτυπικός

Το επόμενο βήμα για το Ιράκ θα είναι η επιλογή νέου πρωθυπουργού. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τον Ιανουάριο ότι θα αποσύρει τη στήριξή του στο Ιράκ εάν δοθεί εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον πρώην πρωθυπουργό Νούρι αλ Μάλικι. Μια συμμαχία σιιτικών πολιτικών ομάδων, που διαθέτει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, είχε επιλέξει τον Μάλικι, έναν πολιτικό που στηρίζεται από το Ιράν.

Με βάση το σύστημα διαμοιρασμού της εξουσίας στο Ιράκ, ο πρόεδρος της χώρας προέρχεται από την κουρδική κοινότητα, ο πρωθυπουργός είναι σιίτης και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου σουνίτης.