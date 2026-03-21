Ιράκ: Νεκρός αξιωματικός από πλήγμα με drone στη Βαγδάτη

Ένας αξιωματικός του ιρακινού στρατού σκοτώθηκε σε επίθεση που εξαπέλυσαν σήμερα "εκτός νόμου ομάδες" εναντίον του αρχηγείο της Ιρακινής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στο κέντρο της Βαγδάτης, ανακοίνωσε η υπηρεσία.

«Ένας αξιωματικός έπεσε μάρτυρας», ανέφερε η υπηρεσία Πληροφοριών του Ιράκ σε ανακοίνωσή της, καταγγέλλοντας "μια τρομοκρατική επίθεση που εξαπέλυσαν στοιχεία εκτός νόμου".

Αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας και πηγή από την ιρακινή πολιτική προστασία δήλωσαν ότι ένας δεύτερος αξιωματικός τραυματίστηκε από την επίθεση αυτή.