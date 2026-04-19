ΗΠΑ: Τρεις φοιτητές τραυματίστηκαν από σφαίρες σε πανεπιστήμιο της Αϊόβα

Τρεις φοιτητές τραυματίστηκαν από σφαίρες έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα, στις κεντροδυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσαν σήμερα ο αρχές.

«Η αστυνομία της Αϊόβα Σίτι διεξάγει έρευνα για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα», δήλωσαν οι δημοτικές αρχές σε ένα δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας πως «καμία σύλληψη δεν έχει πραγματοποιηθεί» επί του παρόντος.

Τρεις φοιτητές τραυματίστηκαν, έγραψε αργότερα ο πρόεδρος του πανεπιστημίου, σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στο διαδίκτυο.

Το πανεπιστήμιο είχε νωρίτερα κάνει γνωστό πως πυροβολισμοί είχαν σημειωθεί σε μια συνοικία, γνωστή για τη νυχτερινή ζωή της.