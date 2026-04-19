ΗΠΑ: Συνελήφθη Ιρανή στο Λος Άντζελες για παράνομες πωλήσεις όπλων

Οι Ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ συνέλαβαν στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (LAX) μια 44χρονη Ιρανή, κατηγορώντας την ότι μεσολαβούσε σε συμφωνίες πώλησης οπλικών συστημάτων ιρανικής κατασκευής προς το Σουδάν, κατά παράβαση των αμερικανικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με αποσφραγισμένη ποινική δικογραφία, η Σαμίμ Μαφί, κάτοικος του Γούντλαντ Χιλς στην Καλιφόρνια, φέρεται να εμπλέκεται σε διαπραγματεύσεις για την πώληση drones, βομβών, πυροκροτητών, επιθετικών όπλων και εκατομμυρίων φυσιγγίων. Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής ομοσπονδιακός εισαγγελέας Μπιλ Εσαϊλί, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε ενώ η κατηγορούμενη ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Τουρκία.

Η Μαφί κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας περί διεθνών οικονομικών εξουσιών έκτακτης ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act), αντιμετωπίζοντας ποινή έως και 20 ετών κάθειρξης εφόσον καταδικαστεί. Αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Λος Άντζελες, ενώ τεκμαίρεται αθώα μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η κατηγορούμενη είχε εξασφαλίσει συμβόλαιο άνω των 70,6 εκατομμυρίων δολαρίων για την πώληση οπλισμένων drones τύπου Mohajer-6 στο υπουργείο Άμυνας του Σουδάν. Παράλληλα, φέρεται να συνέβαλε σε συμφωνία για την προμήθεια 55.000 πυροκροτητών, καθώς και σε πωλήσεις πυρομαχικών, μεταξύ των οποίων 10 εκατομμύρια σφαίρες για τυφέκια AK-47 και προτεινόμενη συμφωνία για ακόμη 240 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Μαφί, που απέκτησε καθεστώς μόνιμης διαμονής στις ΗΠΑ το 2016, διατηρούσε επαφές με αξιωματούχους του ιρανικού υπουργείου Πληροφοριών και Ασφάλειας, ενώ φέρεται να συνεργαζόταν με πρόσωπα συνδεδεμένα με το ιρανικό κράτος, συμπεριλαμβανομένου του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η έρευνα αναφέρει επίσης ότι χρησιμοποιήθηκε εταιρεία με έδρα το Ομάν για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, ενώ οι πληρωμές διοχετεύονταν μέσω Τουρκίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με στόχο την παράκαμψη των κυρώσεων. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η φερόμενη δραστηριότητα εκτεινόταν σε πολλές χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Καλιφόρνιας.