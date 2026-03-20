ΗΠΑ: Στη δικαιοσύνη απολυμένοι πράκτορες του FBI - Είχαν κάνει έρευνα για τις απόπειρες Τραμπ να ανατρέψει τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020

Δύο πράκτορες του FBI οι οποίοι απολύθηκαν αφού διεξήγαγαν έρευνες σχετικά με τις απόπειρες του Ντόναλντ Τραμπ να ανατρέψει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 2020, προσέφυγαν χθες, Πέμπτη, στη δικαιοσύνη εναντίον του πρώην επικεφαλής τους και της υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Αυτοί οι δύο πράκτορες, οι οποίοι αναφέρονται στην προσφυγή ως Τζον Ντο 1 και Τζον Ντο 2, είναι μεταξύ των πρακτόρων της ομοσπονδιακής αστυνομίας που απολύθηκαν λόγω του ρόλου τους σε μία από τις έρευνες που είχαν στόχο τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από την επανεκλογή του το Νοέμβριο 2024.

Η προσφυγή, η οποία κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον στρέφεται κυρίως εναντίον του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, και της υπουργού Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι.

Οι ενάγοντες, οι οποίοι θεωρούν πως η απόλυσή τους, τον περασμένο Οκτώβριο και τον περασμένο Νοέμβριο αντιστοίχως, ήταν παράνομη, απαιτούν την επανένταξή τους στους κόλπους του FBI.

Ο Κας Πατέλ, ο οποίος κατηγορείται από τους επικριτές του ότι διεξάγει έναν «διωγμό» στους κόλπους του FBI για λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ, αποτελεί αυτή τη στιγμή στόχο προσφυγών από πράκτορες τους οποίους απέλυσε.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, το FBI απέλυσε τουλάχιστον έξι πράκτορες οι οποίοι συνδέονται με έρευνα που διεξήχθη το 2022 σχετικά με την παρακράτηση από τον Ντόναλντ Τραμπ διαβαθμισμένων εγγράφων στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Το Δεκέμβριο, πράκτορες του FBI είχαν δηλώσει πως απολύθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες επειδή είχαν γονατίσει καταγής με στόχο να αποφύγουν μια αντιπαράθεση στη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2020 που ακολούθησαν το θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.