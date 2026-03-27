ΗΠΑ: Παρέχουμε 25 εκατ. δολάρια για την επιστροφή παιδιών από την Ουκρανία   

Ύψους 25 εκατομμύρια δολάρια είναι το ποσό το οποίο θα παράσχει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ως νέα βοήθεια στήριξης για την ταυτοποίηση, επιστροφή και αποκατάσταση παιδιών από την Ουκρανία.

H χρηματοδότηση θα υποστηρίξει προγράμματα που «ταυτοποιούν και εντοπίζουν παιδιά, τα οποία έχουν διά της βίας μεταφερθεί μακριά από τα σπίτια τους» καθώς και την ουκρανική κυβέρνηση και τοπικούς εταίρους για τη φροντίδα των παιδιών που θα επιστρέψουν, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα, η οποία επισκέπτεται τις ΗΠΑ, αγωνίζεται για την επιστροφή στην πατρίδα τους παιδιών από την Ουκρανία και στη διάρκεια επίσκεψής της στις ΗΠΑ συναντήθηκε με αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η ίδια δήλωσε ευγνώμων προς την αμερικανική κυβέρνηση και το Κογκρέσο που το «έθεσαν ως προτεραιότητά τους».

«Πίσω από κάθε αριθμό βρίσκεται ένα παιδί, μια οικογένεια, μια ζωή που περιμένει να αποκατασταθεί. Κάθε παιδί από την Ουκρανία πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι του», έγραψε η ίδια χθες στην πλατφόρμα X.

Το πρόγραμμα της επιστροφής των παιδιών που έχουν απομακρυνθεί διά της βίας ή έχουν απαχθεί από τις ρωσικές δυνάμεις είναι μια πρωτοβουλία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στόχος της είναι η επιστροφή σε ασφαλείς περιοχές παιδιών που έχουν απελαθεί στη Ρωσία ή περιοριστεί σε κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας.

Χθες ανακοινώθηκε ότι περισσότερα από 2.000 τέτοια παιδιά έχουν επιστραφεί.

Η Ουκρανία διεκπεραιώνει αυτή τη στιγμή τις υποθέσεις 20.570 παιδιών που έχουν απελαθεί και απομακρυνθεί διά της βίας, όπως τονίζεται.

Έρευνα των Ηνωμένων Εθνών συμπέρανε νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι η απέλαση και μεταφορά των παιδιών από την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή το 2022 συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένως διαψεύσει τα περί απαγωγών παιδιών λέγοντας ότι ενήργησε για την ασφάλειά τους από τη σύρραξη.