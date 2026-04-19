ΗΠΑ: Οκτώ παιδιά νεκρά σε μαζική δολοφονική επίθεση στη Λουιζιάνα

Ένας ένοπλος σκότωσε οκτώ παιδιά στη Λουιζιάνα, σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σπίτια τα ξημερώματα της Κυριακής (τοπική ώρα), δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σρίβπορτ, Γουέιν Σμιθ.

Τα θύματα ήταν ηλικίας από ενός έως περίπου 14 ετών, είπε ο Σμιθ. Συνολικά 10 άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τον Σμιθ, ο ένοπλος αργότερα σκοτώθηκε μετά από καταδίωξη με αστυνομικούς που πυροβόλησαν εναντίον του. Ενώ έφευγε από το σημείο των πυροβολισμών ο δράστης έκλεψε ένα αυτοκίνητο και ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εξακολουθούν να συγκεντρώνουν λεπτομέρειες για τον τόπο του εγκλήματος, ο οποίος εκτείνεται σε τρεις τοποθεσίες. Μερικά από τα παιδιά που πυροβολήθηκαν είχαν σχέση με τον ύποπτο, είπε ο Σμιθ.

«Αυτή είναι μια εκτεταμένη σκηνή που δεν μοιάζει με τίποτα που έχουμε δει ποτέ οι περισσότεροι από εμάς», είπε ο Smith.

Η αστυνομία της Πολιτείας της Λουιζιάνα λέει ότι οι ντετέκτιβ της έχουν ζητηθεί από την αστυνομία του Shreveport να ερευνήσουν. Σε ανακοίνωσή της, η πολιτειακή αστυνομία αναφέρει ότι κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε στον πυροβολισμό που ενεπλάκη ένας αστυνομικός μετά από καταδίωξη της αστυνομίας στην πόλη Bossier City το πρωί της Κυριακής.

Η αστυνομία της Πολιτείας ζητά από οποιονδήποτε έχει φωτογραφίες, βίντεο ή πληροφορίες να τις μοιραστεί με ντετέκτιβ της κρατικής αστυνομίας.