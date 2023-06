ΗΠΑ: Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία ύψους 500 εκατ. δολαρίων - Ευχαριστίες Ζελένσκι

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παράσχουν στο Κίεβο ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο, σε ένδειξη υποστήριξης στον αγώνα της Ουκρανίας εναντίον των ρώσων εισβολέων, και ενώ η Μόσχα ασχολείται με τα επακόλουθα της ανταρσίας των μισθοφόρων της Βάγκνερ.

Το πακέτο θα περιλαμβάνει σχεδόν 50 τεθωρακισμένα οχήματα - συμπεριλαμβανομένων Bradley και Stryker - πυραύλους για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot και για αυτοκινούμενους εκτοξευτήρες HIMARS, καθώς και εξοπλισμό αποναρκοθέτησης, αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Η νέα δέσμη στρατιωτικής βοήθειας "περιλαμβάνει βασικά εφόδια για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις της ουκρανικής αντεπίθεσης, να ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα, να βοηθήσει την Ουκρανία να προστατέψει τον λαό της, καθώς και άλλον εξοπλισμό που θα επιτρέψει στο Κίεβο να απωθήσει τους ρώσους εισβολείς", σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Το πακέτο χρηματοδοτείται δυνάμει της εξουσίας που έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ να μεταφέρει αμυντικό εξοπλισμό και υπηρεσίες από αμερικανικά αποθέματα χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης. Το υλικό θα προέλθει από το πλεονάζον απόθεμα των ΗΠΑ.

Το πακέτο βοήθειας για την ασφάλεια είναι το 41ο που εγκρίνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ουκρανία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, συνολικού ύψους άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο για το νέο αυτό πακέτο βοήθειας με ανάρτηση του στο Twitter.

I am sincerely grateful to @POTUS and all 🇺🇸 people for another $500 million defense assistance package. Additional Bradley and Stryker armored vehicles, ammunition for HIMARS, Patriots and Stingers will add even more power to the 🇺🇦 Defense Forces. Each package of such…