ΗΠΑ: Η Βουλή απέρριψε πρόταση για περιορισμό των στρατιωτικών εξουσιών του Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

Η Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε και πάλι σήμερα, με οριακή πλειοψηφία, την πρόταση Δημοκρατικών βουλευτών που επιδίωκαν να περιορίσουν τις εξουσίες του προέδρου Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν και να τον αναγκάσουν να εξασφαλίσει την έγκριση του Κογκρέσου αν θέλει να συνεχιστούν οι εχθροπραξίες.

Με 214 ψήφους κατά και 213 υπέρ, το ψήφισμα καταψηφίστηκε. Μόνο ένας Ρεπουμπλικάνος βουλευτής τάχθηκε με τους Δημοκρατικούς και ψήφισε υπέρ, ενώ ένας Δημοκρατικός το καταψήφισε.

Τον Μάρτιο, όταν είχε εισαχθεί προς ψήφιση μια παρόμοια πρόταση, καταψηφίστηκε με διαφορά επτά ψήφων.

Σύμφωνα με τους Δημοκρατικούς, ο Τραμπ έσυρε τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν χωρίς να λάβει την έγκριση του Κογκρέσο που, κατά το Σύνταγμα, είναι το μόνο αρμόδιο να κηρύξει πόλεμο.

«Στεκόμαστε στο χείλος του γκρεμού και το Κογκρέσο πρέπει να δράσει προτού αυτός ο πρόεδρος να μας σπρώξει στο κενό», είπε πριν από την ψηφοφορία ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. «Κάθε μέρα που περιμένουμε, πλησιάζουμε ακόμη περισσότερο σε μια σύρραξη χωρίς διέξοδο», πρόσθεσε.

Από την έναρξη του πολέμου, ο Τραμπ στηρίζεται ευρέως από το κόμμα του, παρά την ενόχληση ορισμένων βουλευτών και γερουσιαστών για την έλλειψη διαφάνειας σε ό,τι αφορά το κόστος της σύγκρουσης.

Ο διευθυντής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ράσελ Βόουτ, που κατέθεσε χθες και σήμερα σε επιτροπές του Κογκρέσου, αρνήθηκε να κάνει κάποια εκτίμηση για το κόστος που θα έχει ο πόλεμος για τους Αμερικανούς φορολογουμένους. Απέφυγε επίσης να επιβεβαίωση την εκτίμηση των 50 δισ. δολαρίων που ανέφερε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζεφ Μέρκλεϊ.

Για τους Δημοκρατικούς, ακόμη και αν αυτά τα ψηφίσματα για τις στρατιωτικές εξουσίες του Τραμπ είναι καταδικασμένα να αποτύχουν, δείχνουν, για την ιστορία, τη στάση που τηρούν απέναντι στον πόλεμο οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στο Κογκρέσο. Την Τετάρτη καταψηφίστηκε μια παρόμοια πρόταση που είχε εισαχθεί στη Γερουσία.