ΗΠΑ: Αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ για επανεξέταση της απόφασης που «πάγωσε» τις κλητεύσεις στον Πάουελ

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από δικαστή να επανεξετάσει την απόφασή του που ουσιαστικά μπλοκάρει ποινική έρευνα σε βάρος του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής της Ουάσινγκτον Τζέιμς Μπόασμπεργκ, σε απόφαση που αποσφραγίστηκε την Παρασκευή, μπλόκαρε κλητεύσεις που είχαν εκδώσει τον Ιανουάριο ομοσπονδιακοί εισαγγελείς, οι οποίες ζητούσαν πληροφορίες σχετικά με υπερβάσεις κόστους στις εργασίες ανακαίνισης της έδρας της Fed καθώς και για την κατάθεση που είχε δώσει ο Πάουελ στο Κογκρέσο πέρυσι σχετικά με το έργο.

Ο Μπόασμπεργκ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εισαγγελείς εξέδωσαν τις κλητεύσεις αδικαιολόγητα, σημειώνοντας ότι «ένα βουνό αποδείξεων» υποδηλώνει —όπως έχει υποστηρίξει και ο ίδιος ο Πάουελ— ότι η έρευνα είχε στόχο να πιέσει τον επικεφαλής της Fed να μειώσει γρήγορα τα επιτόκια ή να παραιτηθεί από τη θέση του.

Σε νέα κατάθεση, το υπουργείο Δικαιοσύνης κάλεσε τον δικαστή να επανεξετάσει την απόφασή του. Οι εισαγγελείς που συνεργάζονται με τη Τζανίν Πίρο, την εισαγγελέα των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον που έχει διοριστεί από τον Τραμπ και ηγείται της έρευνας, υποστήριξαν ότι ο δικαστής «εφάρμοσε λανθασμένο νομικό πρότυπο» και «έκανε σφάλματα ως προς ορισμένα σημαντικά πραγματικά στοιχεία».

Η αίτηση κατατέθηκε υπό καθεστώς σφράγισης την Πέμπτη, αλλά δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα κατόπιν αιτήματος του γραφείου της Πίρο. Η ίδια είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι θα καταθέσει τόσο αίτημα επανεξέτασης όσο και έφεση σε ανώτερο δικαστήριο.

Η έρευνα έχει σημαντικές προεκτάσεις τόσο για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας όσο και για την προσπάθεια του Τραμπ να τοποθετήσει έναν πιο «συνεργάσιμο» πρόεδρο της Fed όταν λήξει η θητεία του Πάουελ στην ηγεσία της, στα μέσα Μαΐου.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, Τομ Τίλις από τη Βόρεια Καρολίνα έχει δηλώσει ότι δεν θα ψηφίσει υπέρ της επιβεβαίωσης οποιουδήποτε υποψηφίου για τη Fed όσο η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Ο Πάουελ έχει υπερασπιστεί τις δαπάνες της Fed για την ανακαίνιση ως αναγκαίες και έχει φιλοξενήσει νομοθέτες και τον ίδιο τον Τραμπ σε επίσκεψη στην έδρα της κεντρικής τράπεζας για να δουν από κοντά την πρόοδο του έργου.

«Η κυβέρνηση δεν έχει προσκομίσει καμία απολύτως απόδειξη ότι ο Πάουελ διέπραξε κάποιο έγκλημα πέρα από το ότι δυσαρέστησε τον πρόεδρο», έγραψε ο δικαστής στην απόφασή του.