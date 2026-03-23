Σύγκρουση αεροσκάφους της Air Canada Express: Νεκροί ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης (vids)

Έχασαν τη ζωή τους ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του επιβατικού αεροπλάνου της Air Canada Express που συγκρούσθηκε με όχημα εδάφους κατά την προσγείωσή του την Κυριακή, το βράδυ στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης.

Το αεροπλάνο CRJ-900, το οποίο ερχόταν από το Μόντρεαλ, χτύπησε το όχημα με ταχύτητα περίπου 24 μιλίων την ώρα (39 χλμ/ώρα), ανέφερε το Flightradar24.

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από το Reuters μετά το ατύχημα έδειξαν ορατή ζημιά στη μύτη του αεροπλάνου, η οποία είχε κλίση προς τα πάνω.

Το NBC News αρχικά ανέφερε ότι τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, στο οποίο συμμετείχε ένα πυροσβεστικό όχημα με αστυνομικούς, επικαλούμενο πηγές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ένας λοχίας και ένας αξιωματικός είχαν σπασμένα άκρα και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο.

Οι αρχές και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν έκαναν άμεσα σχόλια για τους τραυματισμούς.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) δήλωσε ότι το αεροδρόμιο αναμένεται να παραμείνει κλειστό μέχρι το μεσημέρι και η ιστοσελίδα της LaGuardia έδειξε ότι τα αεροπλάνα που έφταναν είχαν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια ή είχαν γυρίσει στο σημείο προέλευσής τους.

Το αεροπλάνο που ενεπλάκη στο ατύχημα λειτουργούσε από τον περιφερειακό συνεργάτη της Air Canada, Jazz, ο οποίος ανήκει στην Chorus Aviation CHR.TO. Τα αεροπλάνα CRJ-900 της Jazz μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 76 επιβάτες, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Air Canada. Το NBC News ανέφερε ότι επέβαιναν 76 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι ανταποκρίνεται σε ένα αναφερόμενο περιστατικό στον Διάδρομο 4 του αεροδρομίου που αφορούσε ένα αεροπλάνο και ένα όχημα στο αεροδρόμιο.

Το σύστημα ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι θα υπάρξουν ακυρώσεις, κλεισίματα δρόμων, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία και προσωπικό έκτακτης ανάγκης κοντά στο αεροδρόμιο.

Το LaGuardia εξυπηρέτησε πάνω από 30 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως το 2025, σύμφωνα με την Λιμενική Αρχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, και ένα ευρύ φάσμα αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών λειτουργούν στο αεροδρόμιο