IDF: Πλήγματα σε 300 στόχους της Χαμάς στη Γάζα - Κατέστρεψαν τούνελ και αποθήκες (vid)

Περίπου 300 στόχοι της Χαμάς, όπως κέντρα διοίκησης, τούνελ, αποθήκες όπλων και εγκαταστάσεις κατασκευής όπλων επλήγησαν από την ισραηλινή αεροπορία, όπως ανακοίνωσαν οι IDF.

Στο μεταξύ, οι χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις IDF να ενημερώνουν ότι το 215ο Σύνταγμα Πυροβολικού έπληξε αρκετούς στόχους στη βόρεια Τζαμπαλίγια της Γάζας καθώς στρατεύματα επιχειρούν στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκε επίσης χτύπημα με drones εναντίον μιας ομάδας στελέχη της Χαμάς που κινούνταν προς τις ισραηλινές δυνάμεις και ένα παρατηρητήριο στοχοποιήθηκε με κατευθυνόμενα πυρομαχικά.

Σε άλλο περιστατικό, ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι τανκς και ένα drone έπληξαν ένα κελί της Χαμάς εν μέσω μάχης με πυροβολισμούς υπό την ηγεσία της Ταξιαρχίας Golani.

Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι οι δυνάμεις μάχης μηχανικής του 924ου Τάγματος βρήκαν και κατέστρεψαν ένα τούνελ της Χαμάς στην περιοχή Μπέιτ Χανούν στη βόρεια Γάζα.

The IDF says combat engineering forces of the 924th Battalion found and destroyed a Hamas tunnel shaft in the Beit Hanoun area of northern Gaza.



Meanwhile troops of the Bislamach Brigade found a tunnel shaft in a mosque, and the 14th Brigade found a tunnel in a residential… pic.twitter.com/hmCUH19VPT