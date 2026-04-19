IDF: Πάνω από 250 μέλη της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο 

Περισσότερους από 250 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στον Λίβανο έχουν εξουδετερώσει οι ισραηλινές δυνάμεις από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Όπως αναφέρεται, μονάδες της 162ης Μεραρχίας έχουν μέχρι στιγμής «εξαλείψει περισσότερους από 250 τρομοκράτες», ενώ παράλληλα έχουν καταστρέψει πάνω από 405 υποδομές που χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές και έχουν εντοπίσει περισσότερα από 1.000 όπλα και πυρομαχικά σε προωθημένες ζώνες άμυνας.

Κατά τη διάρκεια μίας από τις επιχειρήσεις, οι ισραηλινές δυνάμεις εντόπισαν κάμερες σώματος που ανήκαν σε μέλη της Χεζμπολάχ, οι οποίες περιείχαν καταγεγραμμένο υλικό που, σύμφωνα με τον στρατό, χρησιμοποιούνταν για προπαγανδιστικούς σκοπούς.

«Οι IDF θα συνεχίσουν να επιχειρούν με αποφασιστικότητα για την εξάλειψη απειλών, τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών του κράτους του Ισραήλ και την ενίσχυση της προωθημένης αμυντικής διάταξης», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.