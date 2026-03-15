IDF: Ο αδερφός του δράστη στην επίθεση στο Μίσιγκαν ήταν διοικητής της Χεζμπολάχ, σκοτώθηκε σε επιδρομή

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα (15/3) ότι ο αδελφός του άνδρα που έριξε με το αυτοκίνητό του, γεμάτο εκρηκτικά, πάνω σε συναγωγή στο Μίσιγκαν την Πέμπτη (12/3), ήταν διοικητής της Χεζμπολάχ, που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή την περασμένη εβδομάδα.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι ο αδελφός του δράστη, Ιμπραήμ Μοχάμεντ Γκαζάλι, ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση των επιχειρήσεων όπλων στη μονάδα «Μπαντρ» της ιρανικής μαριονέτας.

Όπως επεσήμανε εκπρόσωπος των IDF, ο Ιμπραήμ Γκαζάλι σκοτώθηκε στις 5 Μαρτίου μετά από επίθεση των IDF σε στρατιωτικό κτίριο της Χεζμπολάχ που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση όπλων.