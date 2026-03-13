IDF: Καταστρέψαμε δυνάμεις της Basij που επιχειρούσαν στην Τεχεράνη

«Οι επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων του καθεστώτος συνεχίζονται», τονίζει σε ανάρτησή του ο ισραηλινός στρατός.
Όπως τονίζουν οι IDF, κατέστρεψαν δυνάμεις της παραστρατιωτικής δύναμης Basij του Ιράνπου επιχειρούσαν σε σημεία ελέγχου στην Τεχεράνη.
«Ο ισραηλινός στρατός άμυνας θα συνεχίσει να χτυπά τα συστήματα και τις δυνάμεις του τρομοκρατικού ιρανικού καθεστώτος όπου κι αν επιχειρούν» καταλήγουν στην ανάρτησή τους.
‼️ضربه به نیروهای رژیم ادامه دارد. ارتش دفاعی اسرائیل نیروهای بسیج را هنگام فعالیت در ایستهای بازرسی در تهران از میان برد— ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 13, 2026
⭕️ نیروی هوایی در طول شب چندین نظامی را که در ایستهای بازرسی تازه ایجاد شده در تهران فعالیت میکردند هدف قرار داد و از میان برد.
