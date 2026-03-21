IDF: Η επίθεση του Ιράν κατά του Ντιέγκο Γκαρσία δείχνει ότι Βερολίνο, Παρίσι και Ρώμη βρίσκονται εντός εμβέλειας

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός βρίσκεται περίπου στα μισά της εκστρατείας του κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι τα πλήγματα των τελευταίων εβδομάδων έχουν αποδυναμώσει σημαντικά τις δυνατότητες της Τεχεράνης.

Όπως σημείωσε ο Εγιάλ Ζαμίρ, η κατεύθυνση των επιχειρήσεων θεωρείται σαφής, υπογραμμίζοντας ότι οι στρατιωτικές ενέργειες θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר: "הפגיעה הנרחבת שגרמנו למשטר האיראני בשלושת השבועות האחרונים, מתחילה להצטבר לכדי הישג מערכתי-אסטרטגי, צבאי, כלכלי ושלטוני. משטר הרוע חלש יותר, איראן חשופה יותר וללא יכולת הגנה משמעותית"



Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλήγματα που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες στο ιρανικό καθεστώς, οδηγώντας – όπως υποστήριξε – σε στρατηγικά και επιχειρησιακά αποτελέσματα σε στρατιωτικό, οικονομικό και κυβερνητικό επίπεδο.

«Το καθεστώς του κακού είναι πιο αδύναμο και το Ιράν είναι πιο εκτεθειμένο και χωρίς σημαντικές αμυντικές δυνατότητες. Οι ηγέτες του καθεστώτος, οι οποίοι ανέπτυξαν δυνατότητες με στόχο να μας καταστρέψουν, είναι χτυπημένοι και μπερδεμένοι» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Μόλις χθες, το Ιράν εκτόξευσε έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο με βεληνεκές 4.000 χιλιομέτρων προς έναν αμερικανικό στόχο στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία. Αυτοί οι πύραυλοι δεν προορίζονταν να χτυπήσουν το Ισραήλ. Το βεληνεκές τους φτάνει μέχρι τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες - το Βερολίνο, το Παρίσι και η Ρώμη βρίσκονται όλες εντός της ζώνης άμεσης απειλής», δήλωσε.

Ο Ζαμίρ ανέφερε επίσης στη δήλωσή του ότι ενέκρινε επίσης νέα σχέδια μάχης για τις συγκρούσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. «Οι δυνάμεις μας θα λειτουργήσουν ως προστατευτικό φράγμα μεταξύ του εχθρού και των κοινοτήτων, και κάθε στόχος που αποτελεί απειλή για αυτές θα εξουδετερωθεί», σημείωσε.