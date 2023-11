IDF: Είμαστε σε πόλεμο με τη Χαμάς και όχι με τους κατοίκους της Γάζας

«Eίμαστε σε πόλεμο με τη Χαμάς και όχι με τους κατοίκους της Γάζας» υπογράμμισαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις με ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). Η δήλωση απευθύνεται «σε όλους τους εμπλεκόμενους» και με αφορμή το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων στη Γάζα.

«Από τις 8 Νοεμβρίου, μεταξύ των ωρών 10:00-14:00, οι IDF έχουν θέσει σε εφαρμογή τοπικές τακτικές παύσεις για τους αμάχους της Γάζας να μετακινηθούν νότια του Wadi Gaza.

Συνεχίζουμε να επαναλαμβάνουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους: είμαστε σε πόλεμο με τη Χαμάς, όχι με τους κατοίκους της Γάζας», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι IDF.

Since November 8, between the hours of 10:00-14:00, the IDF has put in place local tactical pauses for Gazan civilians to move south of Wadi Gaza.



We continue to reiterate to all those involved; we are at war with Hamas, not the people of Gaza. pic.twitter.com/W22mihMDMf