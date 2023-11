IDF: Αεροπορικά πλήγματα κατά στόχων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) ανακοίνωσαν ότι μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησε σειρά πληγμάτων κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ως απάντηση στις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ.

Παράλληλα, άρματα μάχης και αεροσκάφη έπληξαν πυρήνα της Χεζμπολάχ που εκτόξευε πυρά κατά του Ισραήλ κοντά στον βόρειο οικισμό της Χανίτα και μια υποδομή που χρησιμοποιούνταν για να πλήξει ισραηλινές δυνάμεις στην περιοχή Ματάτ.

Αρκετές ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ, με τις IDF να δηλώνουν ότι απάντησαν με πυρά πυροβολικού.

The IDF says fighter jets carried out another series of strikes against Hezbollah sites in southern Lebanon in response to the repeated attacks on northern Israel.



Separately, tanks and aircraft targeted a Hezbollah cell that has fired at Israel near Hanita, and a structure…