ΗΑΕ: Σταματά η φόρτωση πετρελαίου στο λιμάνι της Φουτζάιρα

Ανεστάλησαν το πρωί της Δευτέρας οι επιχειρήσεις φόρτωσης πετρελαίου στο λιμάνι της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με το Reuters.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί επίθεση με drone που προκάλεσε πυρκαγιά στη βιομηχανική πετρελαϊκή ζώνη του εμιράτου. Η Φουτζάιρα, που βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν ακριβώς έξω από τα Στενά του Ορμούζ, αποτελεί συνήθως κρίσιμο σημείο εξαγωγής για περίπου 1 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου τύπου Murban από τα ΗΑΕ ημερησίως — ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης.

Ομάδες πολιτικής άμυνας εργάζονται επί του παρόντος για τον έλεγχο της πυρκαγιάς, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο μέσων ενημέρωσης της κυβέρνησης της Φουτζάιρα, προσθέτοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Η αναστολή αυτή αποτελεί τη δεύτερη σημαντική διαταραχή στον ζωτικής σημασίας κόμβο ανεφοδιασμού καυσίμων μέσα σε λίγες ημέρες.

Οι δραστηριότητες στη Φουτζάιρα είχαν επανεκκινήσει την Κυριακή, έπειτα από άλλη επίθεση με drone που είχε σημειωθεί το Σαββατοκύριακο.