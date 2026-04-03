Η Τουρκία αύξησε τις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος κατά 25%

Η Τουρκία αύξησε τις τιμές λιανικής του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά κατά 25%, λόγω αυξημένου κόστους παραγωγής και διανομής.

Παράλληλα, προχώρησε και σε αντίστοιχη αύξηση, κατά μέσο όρο 25%, στις τιμές του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η κρατική ενεργειακή εταιρεία BOTAS, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 18,61% για τους βιομηχανικούς καταναλωτές και κατά 19,42% για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

Παράλληλα, αυξήθηκαν και τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος κατά 17,5% για χρήστες χαμηλής τάσης στον τομέα υπηρεσιών, κατά 5,8% για βιομηχανικούς καταναλωτές μέσης τάσης και κατά 24,8% για τους αγρότες.

Τονίζεται επίση ςότι οι τιμές τίθενται άμεσα σε ισχύ.

Το πρακτορείο Bloomberg ανέφερε νωρίτερα ότι η Τουρκία εξέταζε το ενδεχόμενο να αυξήσει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, καθώς η ραγδαία αύξηση του κόστους της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τις κρατικές επιδοτήσεις.