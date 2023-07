Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ με τα μάτια της Τεχνητής Νοημοσύνης - Ο Κυρ. Μητσοτάκης αρχαίος πολεμιστής

Η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει τα memes του Διαδικτύου κινηματογραφικών προδιαγραφών οπότε η φαντασία του χρήστη του Twitter, Wunder Boomer βρήκε το κατάλληλο εργαλείο για να βγάλει στην επιφάνεια την πιο σκληροτράχηλη πτυχή των ηγετών του ΝΑΤΟ.

Από τις πιο επιτυχημένες «μεταμορφώσεις» είναι αυτή του Εμανουέλ Μακρον που εμφανίζεται ως Ναπολέων Βοναπάρτης, της Ιταλίδας Τζόρτζια Μελόνι που εμφανίζεται ... «πολύ σκληρή για να πεθάνει» , του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα με ...Καλάσνικοφ, αλλά και του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη που εμφανίζεται ως αρχαίος πολεμιστής. Όσον αφορά τον Ταγίπ Ερντογάν , θυμίζει ολιγάρχη με ιδιωτικό τζετ πίσω του…

Alright, I've messed up by not including the newest #NATO member. Here's the updated video, this time with more Sweden. 🇸🇪 #NATOSummit #NAFO pic.twitter.com/ikPG214SpN