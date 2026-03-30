Οι Χούθι απείλησαν ότι θα κλείσουν και δεύτερη κρίσιμη θαλάσσια οδό για τη μεταφορά πετρελαίου, βάζοντας στο στόχαστρο τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, τη στενή δίοδο των 18 μιλίων που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντική κλιμάκωση στον πόλεμο του τελευταίου μήνα, καθώς η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση στην Υεμένη προειδοποίησε ότι το κλείσιμο του περάσματος, που είναι γνωστό ως «Πύλη των Δακρύων», αποτελεί μία από τις επιλογές της.

Το σημείο θεωρείται εναλλακτική διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν έχει ήδη ουσιαστικά θέσει εκτός λειτουργίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο διπλού στραγγαλισμού των παγκόσμιων ενεργειακών ροών.

Η σημασία της περιοχής για το διεθνές εμπόριο είναι τεράστια. Περίπου το 10% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου περνά από την Ερυθρά Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου του ενός πέμπτου της παγκόσμιας διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων, αλλά και του 10% των θαλάσσιων μεταφορών αργού πετρελαίου.

Αν τεθούν σε κίνδυνο τόσο το Ορμούζ όσο και το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, οι συνέπειες θα είναι παγκόσμιες, με σοβαρό πλήγμα στις αλυσίδες εφοδιασμού, στις τιμές της ενέργειας και στο κόστος των ναυτιλιακών μεταφορών.

Το στενό είναι εξαιρετικά ευάλωτο σε αποκλεισμό, καθώς τα πλοία που το διασχίζουν αναγκάζονται να μειώνουν ταχύτητα και να κινούνται σε δύο συγκεκριμένους διαύλους γύρω από το νησί Μαγιούν — και οι δύο βρίσκονται εντός εμβέλειας πυραύλων και drones των Χούθι.

Οι Χούθι ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, από το 2014, εκτόξευσε χθες πυραύλους κατά του Ισραήλ και δεσμεύτηκε για νέες επιθέσεις.

Η νέα απειλή συμπίπτει με αυξημένη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Το USS Tripoli έφτασε την Παρασκευή στη Μέση Ανατολή μεταφέροντας 3.500 ναύτες και πεζοναύτες, ενώ σύμφωνα με αμερικανικά μέσα το Πεντάγωνο εξετάζει επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων στο Ιράν, με υποστήριξη πεζικού αλλά χωρίς πλήρη εισβολή.

Παράλληλα, διπλωματικές προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ισλαμαμπάντ, όπου κορυφαίοι αξιωματούχοι από Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο αναζητούν τρόπους αποκλιμάκωσης, την ώρα που συνεχίζονται οι αμοιβαίες επιθέσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.