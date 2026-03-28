Η Ουκρανία διαψεύδει ότι το Ιράν κατέστρεψε αποθήκη anti-drones συστημάτων στα ΗΑΕ

Το Κίεβο διέψευσε τον ισχυρισμό του Ιράν ότι η Τεχεράνη είχε στοχεύσει και καταστρέψει μια ουκρανική αποθήκη αντιαεροπορικών συστημάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χαρακτηρίζοντάς το «ψέμα» και «παραπληροφόρηση». «Αυτό είναι ψέμα, διαψεύδουμε επίσημα αυτές τις πληροφορίες.

Το ιρανικό καθεστώς διεξάγει συχνά τέτοιες επιχειρήσεις παραπληροφόρησης και σε αυτό δεν διαφέρει από τους Ρώσους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκεόργκι Τίκι.

Ο ιρανικός στρατός δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι στοχοθέτησε μια αποθήκη ουκρανικών συστημάτων κατά των drones στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη των αμερικανικών δυνάμεων.

«Ενώ τα κρησφύγετα των Αμερικανών διοικητών και στρατιωτών στο Ντουμπάι έγιναν στόχος (...) μια αποθήκη ουκρανικών συστημάτων κατά των drones που βρίσκεται στο Ντουμπάι και λειτουργεί υποστηρικτικά του αμερικανικού στρατού (...) έγινε στόχος και καταστράφηκε», ανέφερε το Κοινό Κέντρο Διοίκησης Khatam al-Anbiya σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στα ΗΑΕ, ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να συνεργαστούν σε αμυντικά θέματα.