«Η Χεζμπολάχ έτοιμη για μία μακρά σύγκρουση με το Ισραήλ», δήλωσε ο ηγέτης της

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ δήλωσε, σε μια ομιλία σήμερα, πως οι ισραηλινές απειλές περί δολοφονίας του είναι «ασήμαντες».

«Έχουμε προετοιμαστεί για μια μακρά σύγκρουση και θα αιφνιδιαστούν στο πεδίο», υπογράμμισε.

Στην ομιλία του που προβλήθηκε στη λιβανική τηλεόραση, ο Κασέμ χαρακτήρισε τον πόλεμο που εκτυλίσσεται «υπαρξιακή μάχη». Προτού προσθέσει: «Δεν θα δώσουμε στον εχθρό τα μέσα να πραγματοποιήσει τον στόχο του να μας εξαλείψει».

Επιπλέον, κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να «σταματήσει να κάνει παραχωρήσεις στον εχθρό χωρίς ανταλλάγματα», ζητώντας να ανακαλέσει τις τελευταίες της αποφάσεις, μια προφανή αναφορά στο μέτρο της απαγόρευσης των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε μία επίθεση εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, αφού η οργάνωση άνοιξε πυρ τη 2α Μαρτίου για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, στην αρχή του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν.