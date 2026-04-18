CNBC: Η διπλωματία των θαλάσσιων οδών και των «τάνκερ»

Οι μεταφορές ενεργειακών προϊόντων χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να επιβάλει δύο ναυτικούς αποκλεισμούς σε αντίθετες πλευρές του πλανήτη.

Οι ΗΠΑ, υπό την καθοδήγηση του Τραμπ, έχουν ξεκινήσει ναυτικό αποκλεισμό εναντίον ιρανικών πλοίων εντός και γύρω από το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, επιδιώκοντας να ασκήσουν οικονομική πίεση στο Ιράν και να θέσουν τέλος στην κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε ανησυχία στην Κίνα, δεδομένου ότι αποτελεί από καιρό τον μεγαλύτερο αγοραστή ιρανικού αργού πετρελαίου, με το Πεκίνο να χαρακτηρίζει τον αποκλεισμό «ανεύθυνο και επικίνδυνο».

Το Ιράν, από την πλευρά του, δήλωσε την Παρασκευή ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «εντελώς ανοιχτά» σε κάθε εμπορική κυκλοφορία, αμέσως μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει de facto αποκλεισμό καυσίμων στην Κούβα, απειλώντας να επιβάλουν δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα στέλνει αργό πετρέλαιο στο κομμουνιστικό νησί της Καραϊβικής.

Η Ρωσία, η οποία έχει ήδη παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό παραδίδοντας ένα φορτίο 100.000 τόνων αργού πετρελαίου στη χώρα που αντιμετωπίζει έλλειψη καυσίμων, έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να προμηθεύει την Κούβα με ζωτικής σημασίας ποσότητες πετρελαίου.

Εμπειρογνώμονες και αναλυτές σε θέματα κυρώσεων αναφέρουν ότι και οι δύο αποκλεισμοί εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την προθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να αντιμετωπίσει προκλήσεις στην θαλάσσια κυριαρχία της, ιδίως εν όψει της συνάντησης κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ τον επόμενο μήνα.

«Εύθραυστη κατάσταση εκεχειρίας»

Η Κίνα, η οποία υποστηρίζει από καιρό το καθεστώς της Τεχεράνης, έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στον αμερικανικό αποκλεισμό στο Στενό του Ορμούζ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο στοχευμένος αποκλεισμός ενός από τα σημαντικότερα σημεία διέλευσης πετρελαίου στον κόσμο, σε συνδυασμό με την αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας, κινδυνεύει να υπονομεύσει μια «ήδη εύθραυστη κατάσταση εκεχειρίας».

«Ενώ επιβάλλουν έναν αδήλωτο αποκλεισμό στην Κούβα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέτρεψαν σε ένα ρωσικό πετρελαιοφόρο να φτάσει στο νησί τον περασμένο μήνα, προφανώς επειδή ο Τραμπ δεν ήθελε μια αντιπαράθεση με τη Ρωσία», δήλωσε ο Μαξ Μπουτ, αναλυτής εξωτερικής πολιτικής και ανώτερος ερευνητής στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, σε ένα διαδικτυακό άρθρο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

«Είναι τώρα έτοιμος να διακινδυνεύσει μια αντιπαράθεση με το Πεκίνο, ακριβώς καθώς προετοιμάζεται για μια σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ, αν το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ σταματήσει τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο στην Κίνα;», πρόσθεσε.