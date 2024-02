Χιλή: Τουλάχιστον 64 οι νεκροί από τις πυρκαγιές (vid)

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις δασικές πυρκαγιές που σαρώνουν την περιφέρεια του Βαλπαραΐσο στην κεντρική Χιλή, ανακοίνωσε την Κυριακή ο πρόεδρος της χώρας Γκαμπριέλ Μπόριτς, διευκρινίζοντας ότι ο νέος απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

«Δυστυχώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν 64 νεκροί. Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, γνωρίζουμε ότι θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε ο Μπόριτς σε τηλεοπτική του ομιλία προς το έθνος από την πόλη Κιλπουέ, που βρίσκεται στα περίχωρα της Βίνια ντελ Μαρ, γειτονιές της οποίας απανθρακώθηκαν.

Στην Κιλπουέ, σχεδόν 90 χλμ. βορειοδυτικά του Σαντιάγο, μια ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου μπόρεσε να δει ολόκληρες γειτονιές και αυτοκίνητα απανθρακωμένα. Εκεί, χιλιάδες κάτοικοι έμειναν εγκλωβισμένοι για αρκετές ώρες την Παρασκευή, καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν με το αυτοκίνητο.

