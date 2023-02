Η περίπου 1,5 μέτρο σε διάμετρο μυστηριώδης μεταλλική σφαίρα έχει γίνει πηγή έντονων εικασιών στο διαδίκτυο, με τον Guardian να αναρωτιέται αν πρόκειται για κατασκοπευτικό μπαλόνι, UFO ή κάτι άλλο;

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι αστυνομικές αρχές και οι κάτοικοι έχουν μείνει άφωνοι από την εμφάνιση της μεγάλης σιδερένιας μπάλας που έχει ξεβραστεί σε μια τοπική παραλία, με τις αρχές να παραδέχονται ότι δεν έχουν ιδέα τι είναι - μόνο ότι δεν πρόκειται να εκραγεί.

Οι φόβοι ότι θα μπορούσε να πρόκειται για νάρκη διαψεύστηκαν μετά την εξέταση της σφαίρας με τεχνολογία ακτίνων Χ από ειδικούς, που διαπίστωσαν ότι το εσωτερικό της ήταν κούφιο, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι εντάσσεται στο πλαίσιο κατασκοπευτικής δραστηριότητας από την Κίνα, όπως πιθανώς τα τρία αντικείμενα που εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο της Ιαπωνίας μεταξύ 2019 και 2021.

Η παρουσία δύο ανυψωμένων λαβών στην επιφάνεια της σφαίρας - που υποδηλώνει ότι μπορεί να αγκιστρωθεί σε κάτι άλλο - οδήγησε στην εκτίμηση πως πρόκειται για μια σημαδούρα πρόσδεσης.

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή και κάλεσαν πυροτεχνουργούς για να εξετάσουν τη σφαίρα, αλλά οι Ιαπωνικές Αρχές ακόμη δεν γνωρίζουν τι είναι ή από που προήλθε. Φωτογραφίες στις ιαπωνικές δυνάμεις αυτοάμυνας και στο λιμενικό για περαιτέρω διερεύνηση του μυστηρίου.

Τα τηλεοπτικά πλάνα του αντικειμένου προκάλεσαν διάφορες εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφότου η Ιαπωνία είπε ότι «υποψιάστηκε έντονα» ότι αρκετά κινεζικά κατασκοπευτικά μπαλόνια έχουν εντοπιστεί στην επικράτειά της τα τελευταία χρόνια.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw