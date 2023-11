Γκουτέρες: Καταδικάζουμε την εκτόξευση στρατιωτικού δορυφόρου από τη Β. Κορέα (pics)

Την εκτόξευση από τη Βόρεια Κορέα στρατιωτικού δορυφόρου παρατήρησης, που τέθηκε σε τροχιά χάρη στη χρήση τεχνολογίας βαλλιστικών πυραύλων, καταδίκασε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, όπως ανακοινώθηκε, χθες, Τρίτη, από τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Οποιαδήποτε εκτόξευση» από πλευράς Βόρειας Κορέας «αξιοποιεί τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων αντίκειται προς συναφείς αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας» του ΟΗΕ, υπογράμμισε ο κ. Γκουτέρες, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του προς την Πιονγκγιάνγκ να «συμμορφωθεί πλήρως προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της», αναφέρει δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του Φαρχάν Χακ στη Νέα Υόρκη.

Το διαδικτυακό μέσο Nexta ανήρτησε την Τετάρτη στον λογαριασμό του στο X εικόνες από την εκτόξευση του στρατιωτικού δορυφόρου παρατήρησης, οι οποίες, όπως αναφέρει, δημοσιεύτηκαν από βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης.

Images of the launch of the DPRK's Mulligan-1 military reconnaissance satellite are published by North Korean media



North Korean leader Kim Jong-un personally observed the process of launching the satellite into orbit. It is planned that in the "near future" the country will… pic.twitter.com/dTWGN7CRak