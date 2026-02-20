Γερμανία: Το ZDF απολύει δημοσιογράφο για χρήση βίντεο Τεχνητής Νοημοσύνης

Το δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF ανακοίνωσε νωρίτερα την Παρασκευή την απόλυση της ανταποκρίτριάς του στη Νέα Υόρκη, καθιστώντας την υπεύθυνη για την προβολή εικόνων κατασκευασμένων από σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανταποκρίτρια του καναλιού στη Νέα Υόρκη Νίκολα 'Αλμπρεχτ, σε ρεπορτάζ σχετικό με τη δράση της αστυνομίας μετανάστευσης ICE, χρησιμοποίησε βίντεο τα οποία «περιέχουν παραβιάσεις των κατευθυντήριων γραμμών και των δημοσιογραφικών προτύπων του ZDF». Πρόκειται για ένα βίντεο το οποίο χρονολογείται από το 2022 και για ένα άλλο το οποίο ήταν προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Το υλικό που δημιουργήθηκε από την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα έπρεπε να είχε χρησιμοποιηθεί χωρίς δημοσιογραφική αιτιολόγηση και χωρίς να προσαρμοστεί σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες του ZDF για τη χρήση τέτοιου υλικού. Δεν πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση της άλλης σκηνής βίντεο και της προέλευσής της, όπως απαιτείται από τα δημοσιογραφικά πρότυπα», ανακοίνωσε το ZDF, ενώ η αρχισυντάκτρια του δελτίου ειδήσεων του καναλιού Μπετίνα Σάουστεν, τόνισε ότι «η ζημιά που προκλήθηκε από την παραβίαση των δημοσιογραφικών κανόνων είναι εκτεταμένη, καθώς στην ουσία, το θέμα αφορά την αξιοπιστία της δημοσιογραφίας μας».