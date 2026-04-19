Γερμανία: H Tui Cruises ανακοίνωσε πως δύο πλοία της διήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ
Γερμανία: H Tui Cruises ανακοίνωσε πως δύο πλοία της διήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ

19/04/2026 • 22:29
19/04/2026 • 22:29
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Η TUI Cruises ανακοίνωσε σήμερα πως τα πλοία της Mein Schiff 4 και Mein Schiff 5 διήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε μια ανακοίνωση που ανήρτησε στον ιστότοπό της, η εταιρεία λέει πως πήρε την άδεια των σχετιζόμενων αρχών, έπειτα από προσεκτική εξέταση της κατάστασης ασφαλείας.

Λέει πως τα πλοία κατευθύνονται τώρα προς τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Η εταιρεία κρουαζιέρων ανέφερε πως όλοι οι επιβάτες είχαν προηγουμένως μεταφερθεί στις πατρίδες τους και ότι και τα δύο πλοία λειτουργούσαν με περιορισμένο αριθμό πληρωμάτων. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

