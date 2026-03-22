Γερμανία: Διαδήλωση κατά της ψηφιακής σεξουαλικής βίας - Νομοσχέδιο ετοιμάζει η κυβέρνηση

Περίπου 10.000 άτομα διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της σεξουαλικής βίας στον ψηφιακό χώρο, καταγγέλλοντας «δομικές ελλείψεις» και νομικά κενά στο νομοθετικό πλαίσιο της Γερμανίας. Με νομοθεσία-εξπρές σχεδιάζει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα η κυβέρνηση, υπό την πίεση και των αντιδράσεων μετά την αποκάλυψη της καταγγελίας γνωστής ηθοποιού σε βάρος του συζύγου της, για «ψηφιακό βιασμό».

Την πρόσκληση σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας απηύθυνε η «Φεμινιστική Λέσχη Μάχης», εκφράζοντας την αλληλεγγύη της προς την ηθοποιό και παρουσιάστρια Κολίν Φερνάντες, η οποία, όπως αποκάλυψε προχθές το περιοδικό Der Spiegel, έχει καταγγείλει τον πρώην σύζυγό της, επίσης παρουσιαστή Κρίστιαν Ούλμε, για «συστηματική καμπάνια» εναντίον της εδώ και 10 χρόνια, με δημιουργία ψεύτικων προφίλ, στα οποία αναρτούσε πλαστές με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης φωτογραφίες της, ενώ συμμετείχε σε «συνομιλίες» με σεξουαλικό περιεχόμενο.

Οι διαδηλωτές ζητούσαν μεταξύ άλλων την υιοθέτηση και στη Γερμανία του «ισπανικού μοντέλου». Σύμφωνα με δήλωσή της, η κυρία Φερνάντες προσέφυγε αρχικά στη δικαιοσύνη στην έδρα της πρώην οικογενειακής κατοικίας στη Μαγιόρκα, διότι «η Ισπανία προσφέρει τα αναγκαία νομικά μέσα». Η αποκάλυψη προκάλεσε κύμα αντιδράσεων, με πολιτικούς, καλλιτέχνες και θαυμαστές να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς την καταγγέλλουσα και να ζητούν την άμεση ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από την κυβέρνηση.

Ήδη την Παρασκευή η ομοσπονδιακή υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ δεσμεύθηκε για «ταχύτατη» αντιμετώπιση των νομικών κενών στο συγκεκριμένο θέμα, κάνοντας λόγο για «ραγδαία αύξηση των ψηφιακών φαινομένων με συνηθέστερα θύματα γυναίκες».

Σύμφωνα με το Spiegel, το σχέδιο που θα κατατεθεί τις προσεχείς ημέρες στην Bundestag θα καλύπτει τα «πορνογραφικά deepfakes», τα οποία δημιουργούνται π.χ. με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ενώ θα απαγορεύει τη δημιουργία και τη χρήση εικόνων άλλων ατόμων χωρίς τη συγκατάθεσή τους από σάουνες, παραλίες ή αποδυτήρια. Η υπουργός, επισημαίνει το περιοδικό, πιέζει για όσο το δυνατόν ταχύτερη διαδικασία στη διαβούλευση και ψήφιση του νομοσχεδίου.