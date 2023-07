Γεωργία: Αγνώριστος ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος Μιχαήλ Σαακασβίλι (vid)

Εξασθενημένος και πολύ αδυνατισμένος εμφανίστηκε σήμερα ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος της Γεωργίας Μιχαήλ Σαακασβίλι, καταθέτοντας μέσω βιντεοδιάσκεψης ενώπιον δικαστών.

«Ένας αθώος παραμένει υπό κράτηση», τόνισε ο Σαακασβίλι, ο οποίος σήκωσε το μπλουζάκι που φορούσε για να δείξει τα πλευρά και την κοιλιά του, εντείνοντας τις ανησυχίες που εκφράζονται για την κατάσταση της υγείας του.

This is what #Georgia's third president Mikheil Saakashvili looks today.



Video: Mtavari. pic.twitter.com/RUjrhTlAEM