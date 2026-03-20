Γαλλία σε Τουρκία: Σεβαστείτε το δικαίωμα του Ιμάμογλου για δίκαιη δίκη 

Έκκληση στις τουρκικές αρχές να σεβαστούν το δικαίωμα για δίκαιη δίκη του δήμαρχου της Κωσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, απηύθυνε η Γαλλία, χθες Πέμπτη.

«Η Γαλλία παρακολουθεί με προσοχή τη δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου, καθώς και πολλών αιρετών της αντιπολίτευσης και συνεργατών τους» δήλωσε ο εκπρόσωπος του γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών Πασκάλ Κονφαβρέ.

«Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των αιρετών της αντιπολίτευσης και του πολιτικού πλουραλισμού, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, η ελευθερία συνάθροισης και έκφρασης αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους του κράτους δικαίου», τόνισε επίσης, σημειώνοντας ότι ο σεβασμός τους αποτελεί «κεντρικό στοιχείο» των σχέσεων της Τουρκίας με τη Γαλλία, αλλά και με την ΕΕ.