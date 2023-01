Φονική κακοκαιρία στην Ιαπωνία: Πάνω από 3.000 εγκλωβισμένοι στο Κιότο

Σφοδρές χιονοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι έχουν προκληθεί από χθες στην Ιαπωνία, από ένα ασυνήθιστο κύμα ψύχους και ένα σύστημα ακραία χαμηλού βαρομετρικού λόγω του οποίου 124 έχουν χάσει τη ζωή τους στο Αφγανιστάν και έχει καταγραφεί ρεκόρ ψύχους στους -53 βαθμούς στη βορειοανατολική Κίνα.

Το Reuters αναφέρει ότι μεγάλες περιοχές της Ιαπωνίας έχουν καλυφθεί από χιόνι με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στις μετακινήσεις σε όλη τη χώρα και να ακυρωθούν πτήσεις. Ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, Πέμπτη.

Incredible snow here in Hiroshima, Japan as it faces what’s been called a once in a decade cold snap. Temperature is currently -5 degrees pic.twitter.com/CLJ5sZerOu — James Briggs (@jamescbriggs) January 24, 2023

Μέχρι στιγμής, ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του από την καταιγίδα, και εξετάζεται εάν ο θάνατος δύο ακόμη ανθρώπων συνδέεται με την κακοκαιρία, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χιροκάζου Ματσούνο.

Extremely intense "bomb cyclone" for the ages developing off the coast of Japan.



Bitter cold Siberian air floods behind the storm system through Korean Peninsula and Japan. pic.twitter.com/W8Ln2eKP0X — Ryan Maue (@RyanMaue) January 24, 2023

Χιονοπτώσεις και ακυρώσεις πτήσεων

Έντονες είναι οι χιονοπτώσεις στις παράκτιες περιοχές που βρέχονται από τη θάλασσα της Ιαπωνίας, με την πόλη Μανίουα στο δυτικό τμήμα της χώρας να καταγράφει ρεκόρ 93 εκατοστών χιονιού μέσα σε 24 ώρες.

Όσο για τις πτήσεις, σε ακυρώσεις περισσότερων από 300 προχώρησαν οι εγχώριες αεροπορικές εταιρείες, περιλαμβανομένων των ANA και Japan Airlines.

Ακυρώσεις και καθυστερήσεις υπήρξαν και στα δρομολόγια των τρένων στη βόρεια Ιαπωνία.

Σε αυτοκινητόδρομο στο κεντρικό τμήμα της χώρας αυτοκίνητα και φορτηγά εγκλωβίστηκαν στο χιόνι, σχηματίζοντας ουρά μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων, μετέδωσε το κρατικό δίκτυο NHK.

Εγκλωβισμός ανθρώπων

Περίπου 3.000 εγκλωβίστηκαν σε δύο σταθμούς τρένων στην πόλη Κιότο, καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων και του χιονιού ανεστάλησαν τα δρομολόγια χθες, με κάποιους επιβάτες να αναγκάζονται να κοιμηθούν στο πάτωμα του κεντρικού σταθμού της πόλης.

Άλλοι παρέμειναν επί ώρες σε τουλάχιστον 15 τρένα που βρίσκονταν μεταξύ σταθμών, από αργά χθες ως νωρίς σήμερα το πρωί, με κάποιους να επιλέγουν να κατέβουν από το τρένο και να περπατήσουν μέσα στο χιόνι για να φτάσουν σε έναν σταθμό.

Βύθιση πλοίου

A #HongKong registered cargo ship with 22 crew members sank in the sea between #SouthKorea and #Japan early Wednesday morning. 5 sailors have been rescued and #SouthKorean & #Japanese coast guards are still searching for the missing. Bad weather is hampering rescue efforts. pic.twitter.com/7xKWuawe0t — Media Warrior (@MediaWarriorY) January 25, 2023

Λόγω των ισχυρών ανέμων και των καταιγίδων βυθίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί το εμπορικό πλοίο Jintian με σημαία Χονγκ Κονγκ μεταξύ της δυτικής Ιαπωνίας και του νησιού Ζεζού της Νότιας Κορέας. Δεκατρία από τα 22 μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΡ / Kiichiro Sato