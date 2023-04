Φινλανδία: Νίκη των Συντηρητικών, ήττα της Μάριν, άνοδος της ακροδεξιάς

Ο ηγέτης του κεντροδεξιού κόμματος Εθνική Συμμαχία (NCP) Πέτερι Όρπο κήρυξε το βράδυ της Κυριακής την νίκη του στις βουλευτικές εκλογές της χώρας και αναμένεται να διαδεχθεί στην πρωθυπουργία την Σάνα Μάριν, ηγέτιδα του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος.

«Είναι μια μεγάλη νίκη», είπε ο 53χρονος πρώην υπουργός Οικονομικών μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του.

«Θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις για μια κυβέρνηση στη Φινλανδία», τόνισε.

Η Μάριν παραδέχθηκε την ήττα του κόμματός της.

Με το 98,9% των ψήφων καταμετρημένο, το NCP συγκεντρώνει 48 έδρες στη νέα Βουλή, το ακροδεξιό κόμμα των Φινλανδών 46 έδρες και οι Σοσιαλδημοκράτες 43.

Finland, parliamentary election today:



Kokoomus (EPP) is set to receive most seats tonight, 48 of 200 and up 10 from 2019. The party will lead the government negotiations.



Most probable coalition partners are either PS (ID) and Kesk. (RE) or SDP (S&D) and Vihr. (G/EFA). https://t.co/3DGl3STJpU