Φινλανδία: Με τεστ πολιτικής αγωγής η απόκτηση ιθαγένειας στο νέο κυβερνητικό σχέδιο

Η φινλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα σχέδια για εισαγωγή ενός τεστ γνώσεων για τη φινλανδική κοινωνία για απόκτηση ιθαγένειας, σε ένα ακόμη βήμα προς την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας.

Το τεστ αυτό - το οποίο θα δίνεται σε μία από τις δύο κύριες επίσημες γλώσσες της χώρας, τα φινλανδικά ή τα σουηδικά - στοχεύει στην «αξιολόγηση των γνώσεων των υποψηφίων σχετικά με τη λειτουργία της φινλανδικής κοινωνίας και τις θεμελιώδεις αρχές της», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Εναλλακτικά, οι υποψήφιοι μπορούν να αποδείξουν τις γνώσεις τους για την κοινωνία και την πολιτική περνώντας εξετάσεις εισαγωγής στο πανεπιστήμιο ή αποκτώντας πανεπιστημιακό πτυχίο στα φινλανδικά ή τα σουηδικά.

Σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικών Μάρι Ραντάνεν, η ιθαγένεια «δεν χορηγείται αυτομάτως». «Αυτές οι μεταρρυθμίσεις ενθαρρύνουν την ένταξη, την απασχόληση και τον σεβασμό των κανόνων της φινλανδικής κοινωνίας», δήλωσε η Ραντάνεν, μέλος του αντιμεταναστευτικού Κόμματος των Φινλανδών.

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 2023, η δεξιά κυβέρνηση συνασπισμού της σκανδιναβικής χώρας έχει λάβει μέτρα για την αυστηροποίηση των νόμων περί μετανάστευσης.

Το τεστ πολιτικής αγωγής αντιπροσωπεύει «το τελευταίο βήμα σε μια ευρύτερη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί ιθαγένειας» που «αυστηροποιεί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση φινλανδικής ιθαγένειας», υπογραμμίζει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Οι απαιτήσεις σχετικά με τη διάρκεια διαμονής του αιτούντος, το ποινικό μητρώο και τους οικονομικούς πόρους έχουν ήδη αυστηροποιηθεί.

Αν το σχέδιο της κυβέρνησης εγκριθεί από τη Βουλή, το τεστ θα εφαρμοστεί τον επόμενο χρόνο. Θα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με βασικούς νόμους της Φινλανδίας, τα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα, την ισότητα των φύλων, την ιστορία και τον πολιτισμό.

Η κυβέρνηση πρότεινε επίσης σήμερα να επιταχυνθεί περαιτέρω η εκτέλεση των εντολών απέλασης και να επιτραπεί η έκδοση προκαταρκτικών απαγορεύσεων εισόδου κατά ατόμων «που αποτελούν σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια».

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εφαρμόσει αυστηρότερες πολιτικές μετανάστευσης. Η γειτονική Σουηδία εισήγαγε ένα παρόμοιο τεστ γνώσεων τον Φεβρουάριο στο πλαίσιο της αυστηροποίησης των απαιτήσεων χορήγησης ιθαγένειας.