Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ

Σεισμός 5,2 βαθμών, κατά την αρχική εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), ταρακούνησε κτίρια στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, με τις αρχές να προειδοποιούν πως υπάρχει κίνδυνος ζημιών και μετασεισμικών δονήσεων.

Ο σεισμός, σε μικρό εστιακό βάθος, είχε επίκεντρο περιοχή περίπου 100 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Μανίλα και καταγράφτηκε στις 08:24 (τοπική ώρα· 03:24 ώρα Ελλάδας), εξωθώντας πολλούς εργαζόμενους να βγουν από κτίρια γραφείων στους δρόμους.

«Μέχρι στιγμής, όλα πάνε καλά. Δεν υπάρχουν θύματα», δήλωσε ο Ραφαέλ Κουέβας, αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην πόλη Καλάκα, σχεδόν 100 χιλιόμετρα νότια της Μανίλας, στην επαρχία Μπατάνγκας.

«Αισθανθήκαμε ισχυρό σεισμό που κράτησε λιγότερα από δέκα δευτερόλεπτα», πρόσθεσε.

Σεισμοί καταγράφονται καθημερινά στις Φιλιππίνες, χώρα πάνω στον «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, ζώνη με έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

