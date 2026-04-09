Ευθεία προειδοποίηση Λονδίνου σε Μόσχα: Σας βλέπουμε και οποιαδήποτε προσπάθεια να βλάψετε τα καλώδια μας δεν θα γίνει ανεκτή

Ένα βρετανικό πολεμικό πλοίο και αεροσκάφος παρακολούθησαν ρωσικά υποβρύχια που προσπαθούσαν να ερευνήσουν ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιες υποδομές στον Βόρειο Ατλαντικό, διασφαλίζοντας ότι εγκατέλειψαν την αποστολή τους, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Χίλι δήλωσε ότι η επιχείρηση του Ηνωμένου Βασιλείου διήρκεσε περισσότερο από ένα μήνα και ένα πολεμικό πλοίο του Βασιλικού Ναυτικού και ένα αεροσκάφος περιπολίας πεζοναυτών P8 «παρακολούθησαν και αποτροπή οποιασδήποτε κακόβουλης δραστηριότητας» από τρία ρωσικά υποβρύχια.

Η ρωσική δράση έλαβε χώρα «ενώ τα μάτια πολλών ήταν στραμμένα στη Μέση Ανατολή», λόγω της επίθεσης ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, δήλωσε ο Χίλι.

«Κάνω αυτή τη δήλωση για να καταγγείλω αυτή τη ρωσική δραστηριότητα και στον Πρόεδρο Πούτιν λέω: "Σας βλέπουμε. Βλέπουμε τη δραστηριότητά σας πάνω από τα καλώδιά μας και τους αγωγούς μας και πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να τα βλάψετε δεν θα γίνει ανεκτή και θα έχει σοβαρές συνέπειες"», τόνισε.

Ο Χίλι δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι αγωγοί ή καλώδια είχαν υποστεί ζημιά, αλλά ότι με τους συμμάχους, οι βρετανικές δυνάμεις θα επιδιώξουν να το επαληθεύσουν αυτό.

Πρόσθεσε ότι δεν θα δώσει λεπτομέρειες για το πού έλαβε χώρα η επιχείρηση ή για το ποιες υποδομές απειλούνταν από τα ρωσικά υποβρύχια, συμπεριλαμβανομένων δύο λεγόμενων υποβρυχίων βαθέων υδάτων Gugi. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν βρισκόταν σε χωρικά ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παράλληλα, είπε ότι υπάρχει ανάγκη για αυξημένες αμυντικές δαπάνες, υπογραμμίζοντας ότι η επιχείρηση έδειξε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να αποτρέψει τη Ρωσία.

«Νομίζω ότι η φύση της επιχείρησης που έχω ορίσει σήμερα καταδεικνύει ότι έχουμε βρετανικές ένοπλες δυνάμεις ικανές να ανιχνεύουν, να αποτρέπουν, να απαντούν εάν χρειαστεί, προκειμένου να προστατεύσουν τη Βρετανία, να προστατεύσουν τις ζωτικές υποθαλάσσιες υποδομές μας», είπε.

Ερωτηθείς για τα υποτιμητικά σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη συμβολή των ευρωπαϊκών χωρών στο ΝΑΤΟ, ο Χίλι είπε: «Δεν πρόκειται να σχολιάσω αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό που μπορώ να σκεφτώ είναι οι συζητήσεις που είχα με τον υπουργό Πολέμου του, Πιτ Χέγσεθ, τόσο κατ' ιδίαν όσο και όταν κάθομαι δίπλα του στις συναντήσεις των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ.

«Είναι σαφής για τις ΗΠΑ, ότι παραμένουν πλήρως, απόλυτα αφοσιωμένες στο ΝΑΤΟ και στο άρθρο 5, αλλά εξίσου ισχυρές στην απαίτηση από τα ευρωπαϊκά έθνη του ΝΑΤΟ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, να αναλάβουν δράση».