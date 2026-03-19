Ευρ. Κοινοβούλιο: «Ναι» στην έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για δασμούς, εμπόριο και επενδύσεις

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε την πολυαναμενόμενη αρχική της έγκριση στην εμπορική συμφωνία που υπογράφηκε το περασμένο καλοκαίρι μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ στη Σκωτία.

Με 29 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 1 αποχή, οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ενέκριναν την κατάργηση των δασμών που εφαρμόζονται στην ΕΕ στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων.

Η έγκριση αυτή έρχεται έπειτα από μήνες αδιεξόδου. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ήταν έτοιμη να ψηφίσει τον περασμένο Ιανουάριο, αλλά οι απειλές των ΗΠΑ κατά της Γροιλανδίας και η αβεβαιότητα που προκλήθηκε τον Φεβρουάριο από την αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ανάγκασαν τους ευρωβουλευτές να αναβάλουν δύο φορές την ψηφοφορία.

Παρά την έγκριση, οι ευρωβουλευτές προσέθεσαν πολυάριθμα μέτρα ασφαλείας που προηγούνται της εφαρμογής της συμφωνίας.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι διατάξεις αυτές προβλέπουν τα εξής:

Πρώτον, επισημαίνεται ότι οποιοσδήποτε δασμός επιβάλλεται στην ΕΕ ή σε ένα από τα κράτη μέλη της λόγω των αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής τους είναι απαράδεκτος. Για τον λόγο αυτόν ενισχύθηκε η ρήτρα αναστολής. Εάν υλοποιηθούν δασμοί, θα ανασταλεί αμέσως το νομοθετικό έργο εφαρμογής δασμολογικών προτιμήσεων σε προϊόντα των ΗΠΑ. «Οι δασμολογικές απειλές εναντίον ενός από εμάς αποτελούν απειλή εναντίον όλων μας», τονίζουν οι ευρωβουλευτές.

Δεύτερον, εγκρίθηκε μια ρήτρα λήξης, που σημαίνει ότι οι δασμολογικές προτιμήσεις για τα προϊόντα των ΗΠΑ θα τεθούν σε ισχύ μόνο όταν οι δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν στη Σκωτία τηρηθούν αποτελεσματικά από την αμερικανική πλευρά.

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές έθεσαν προϋποθέσεις για τα προϊόντα της ΕΕ που περιέχουν χάλυβα.

Ένα κριτήριο που θα πρέπει να πληρούται πριν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός είναι η μείωση των δασμών σε προϊόντα της ΕΕ που περιέχουν λιγότερο από 50% χάλυβα ή αλουμίνιο, από 50% σε 15%.

Αυτό το νέο σύνολο όρων συμπληρώνει το κείμενο που έχει ήδη διαπραγματευτεί και συμφωνηθεί από τους διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου, καλύπτοντας τα λεγόμενα πέντε «S»: μια ειδική λύση για τον χάλυβα και το αλουμίνιο, μια ρήτρα λήξης, μια αναστολή διάταξη, μηχανισμό διασφάλισης και ενισχυμένο άρθρο αναστολής.

Επιπλέον, γίνεται σαφές ότι εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να αυξήσουν τους ισχύοντες δασμούς του Άρθρου 122 από 10% σε 15% σε όλους τους τομείς, τα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ θα υπόκεινται σε πραγματικό δασμό υψηλότερο από το ανώτατο όριο του 15% λόγω της προσθήκης του δασμού του μάλλον ευνοούμενου έθνους. Αυτό θα ήταν «απαράδεκτο» και θα οδηγούσε στην αναστολή της συμφωνίας, τονίζουν οι ευρωβουλευτές.

Οι διατάξεις αυτές πρέπει να εγκριθούν από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ψηφοφορία που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαρτίου, πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις της ΕΕ για την τελική μορφή τους.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, με μήνυμά του στο «Χ», χαιρέτισε την «θετική ψήφο» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τονίζοντας ότι ενισχύει «την πιο σημαντική εμπορική και επενδυτική σχέση στην ιστορία».