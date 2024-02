Ερντογάν: Παρέδωσε κλειδιά σπιτιών σε άστεγους από τον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου 2023

Λίγες μέρες πριν από τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον φονικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου στη νότια Τουρκία που είχε σαν αποτέλεσμα τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι να χάσουν στη ζωή τους σε 11 επαρχίες και εκατομμύρια να μείνουν άστεγοι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η κυβέρνησή του άρχισαν να παραδίδει τα κλειδιά των πρόσφατα ολοκληρωμένων κατοικιών.

«Σήμερα, παραδίδουμε 7.275 σπίτια στο Χατάι... Θα παραδώσουμε σταδιακά 40.000 σπίτια σε όλη την περιοχή μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή τους», δήλωσε ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια τελετής.

