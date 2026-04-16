Ερντογάν: Να μην γίνει μόνιμη η παρουσία ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Κύπρο

Συνάντηση με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Ερχούρμαν, πραγματοποίησε σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο παλάτι Ντολμάμπαχτσε, με την ατζέντα να περιλαμβάνει τις σχέσεις με την Άγκυρα και περιφερειακά ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ερντογάν σημείωσε ότι οι στρατιωτικές μονάδες που αποστέλλονται στο νησί από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες με το πρόσχημα του πολέμου στο Ιράν «δεν πρέπει να είναι μόνιμες».

President @RTErdogan met with President Tufan Erhürman of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) at Dolmabahçe Presidential Office in Istanbul. pic.twitter.com/Md5H29i4ws — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) April 16, 2026

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Anadolu, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση της ''Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου'', προσθέτοντας ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει ποτέ να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Τον Τούρκο πρόεδρο συνόδευαν ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, ο διευθυντής Επικοινωνίας Μπουρχανετίν Ντουράν και ο επικεφαλής σύμβουλος Ζαφέρ Τσουμπούκτσου.

Υπενθυμίζεται ότι, στην Κύπρο, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν και τις απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα, υπήρξε κινητοποίηση, με πρώτη την Ελλάδα που έστειλε τέσσερα F-16 και δύο φρεγάτες, προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ευρωπαϊκής χώρας που βρίσκεται υπό απειλή.

Την Ελλάδα ακολούθησαν και άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ολλανδία αλλά και η Βρετανία.