Επίθεση στην περιφέρεια του Λουχάνσκ: Παγιδεύθηκαν 41 ανθρακωρύχοι

Το ανθρακωρυχείο Μπιλοριτσένσκα στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία περιφέρεια του Λουχάνσκ έπληξε η Ουκρανία, προκαλώντας ζημιές σ' έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και παγιδεύοντας 41 ανθρακωρύχους κάτω από τη γη, όπως δήλωσε σήμερα ένας διορισμένος από τη Μόσχα αξιωματούχος.

BREAKING: A Ukrainian strike on the Bilorichenska coal mine in Russian-controlled Luhansk damaged a power substation and left 41 mine workers trapped underground, Reuters reports. pic.twitter.com/8m0pw2MyYH — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 6, 2026

«Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνουν μέτρα για να διασώσουν τους ανθρακωρύχους και να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση στο ορυχείο», δήλωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης, Λεονίντ Πασέτσνικ.

Ο ίδιος δήλωσε πως έχει ήδη αποκατασταθεί η επαφή με τους ανθρακωρύχους και ότι αυτοί διαθέτουν πόσιμο νερό.