Επίθεση στην περιφέρεια του Λουχάνσκ: Παγιδεύθηκαν 41 ανθρακωρύχοι
Shutterstock
Shutterstock

06/04/2026 • 09:08
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
Πηγή Άρθρου

Το ανθρακωρυχείο Μπιλοριτσένσκα στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία περιφέρεια του Λουχάνσκ έπληξε η Ουκρανία, προκαλώντας ζημιές σ' έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και παγιδεύοντας 41 ανθρακωρύχους κάτω από τη γη, όπως δήλωσε σήμερα ένας διορισμένος από τη Μόσχα αξιωματούχος.

«Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνουν μέτρα για να διασώσουν τους ανθρακωρύχους και να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση στο ορυχείο», δήλωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης, Λεονίντ Πασέτσνικ.

Ο ίδιος δήλωσε πως έχει ήδη αποκατασταθεί η επαφή με τους ανθρακωρύχους και ότι αυτοί διαθέτουν πόσιμο νερό.

ΡΩΣΙΑ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΛΟΥΧΑΝΣΚ