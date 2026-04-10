Επίθεση με μολότοφ στο σπίτι του δέχθηκε ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν

Ένας 20χρονος άνδρας φέρεται να εκτόξευσε βόμβα μολότοφ προς την οικία του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, λτην Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Σαν Φρανσίσκο.

Ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να έριξε τον εμπρηστικό μηχανισμό στην κατοικία στην περιοχή Νορθ Μπιτς γύρω στις 4:12 π.μ., συνελήφθη, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί στη δημοσιότητα η ταυτότητά του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ίδιο άτομο φέρεται να είχε προηγουμένως απειλήσει ότι θα πυρπολήσει τα κεντρικά γραφεία της OpenAI στην πόλη.

Σε δήλωσή της στην πλατφόρμα X το πρωί της Παρασκευής, η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο ανέφερε ότι ανταποκρίθηκε σε «έρευνα για πυρκαγιά», έπειτα από αναφορά ότι ο άνδρας εκτόξευσε βόμβα μολότοφ στην κατοικία του Άλτμαν. Οι αρχές έκαναν λόγο για «πυρκαγιά σε εξωτερική πύλη», προτού ο ύποπτος τραπεί σε φυγή πεζός. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Περίπου μία ώρα αργότερα, λίγο μετά τις 5 π.μ., οι αρχές κλήθηκαν σε επιχείρηση στην περιοχή Μίσιον Μπέι, όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της OpenAI, μετά από αναφορές για άνδρα που «απειλούσε να βάλει φωτιά στο κτίριο». Οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν ως τον ίδιο ύποπτο του προηγούμενου περιστατικού και προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του.

Η διοίκηση της OpenAI ενημέρωσε το προσωπικό για το συμβάν μέσω εσωτερικού μηνύματος, όπως μετέδωσε το Wired. Στο σημείωμα αναφερόταν: «Περίπου στις 3:45 π.μ. ώρα Ειρηνικού, άγνωστο άτομο προσέγγισε την κατοικία του Σαμ και εκτόξευσε εμπρηστικό μηχανισμό προς την ιδιοκτησία. Ο μηχανισμός κατέληξε κοντά και έσβησε. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και καταγράφηκαν μόνο ελάχιστες υλικές ζημιές».