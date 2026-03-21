Επικοινωνία Στάρμερ - Χριστοδουλίδη: Οι βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθετικές επιχειρήσεις στο Ιράν

Η Βρετανία δεν θα χρησιμοποιήσει τις βάσεις της στην Κύπρο για οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια στην κρίση με το Ιράν, δήλωσε το Σάββατο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, επικαλούμενος τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ και του Κύπριου προέδρου, Νίκου Χριστοδουλίδη.

«Ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι θεμελιώδους σημασίας για το Ηνωμένο Βασίλειο και, προς τον σκοπό αυτό, έχει ληφθεί απόφαση για ενίσχυση των μέσων που συμβάλλουν στα ήδη υπάρχοντα προληπτικά μέτρα», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το Reuters.

«Τέλος, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν για καμία επιθετική στρατιωτική επιχείρηση».

Ένα drone τύπου ιρανικού Shahed προκάλεσε μικρές ζημιές όταν έπληξε εγκαταστάσεις στη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι, στη νότια Κύπρο, στις 2 Μαρτίου, ενώ άλλα δύο αναχαιτίστηκαν αργότερα. Δεν έχουν αναφερθεί άλλα περιστατικά ασφαλείας έκτοτε.

Η Βρετανία διατήρησε την κυριαρχία σε δύο βάσεις στο νησί όταν παραχώρησε ανεξαρτησία στην αποικία της το 1960.