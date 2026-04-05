Επικοινωνία Όρμπαν - Βούτσιτς για τα εκρηκτικά σε αγωγό φυσικού αερίου: «Σε εξέλιξη η έρευνα»

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν ανέφερε σήμερα ότι είχε μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι εντοπίστηκαν εκρηκτικά στη Σερβία, κοντά στην υποδομή μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Όρμπαν είναι σύμμαχος του Βούτσιτς και βρίσκεται αντιμέτωπος με εκλογές στις 12 Απριλίου, ενώ ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Facebook ότι «οι σερβικές αρχές εντόπισαν καταστρεπτικές εκρηκτικές ύλες, αλλά και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την ενεργοποίησή τους στη σημαντική υποδομή φυσικού αερίου που διασυνδέει τη Σερβία με την Ουγγαρία. Μία έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχω καλέσει για τη σύγκλιση ενός έκτακτου αμυντικού συμβουλίου το απόγευμα».