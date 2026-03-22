Επικοινωνία Κάλας - Αραγτσί: «Οι νέες απειλές κινδυνεύουν να επηρεάσουν εκατομμύρια ανθρώπους»

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Όπως δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της ΕΕ, η Κάλας είχε επίσης ξεχωριστές τηλεφωνικές κλήσεις με ομολόγους της από την Τουρκία, το Κατάρ και τη Νότια Κορέα «σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και την επείγουσα ανάγκη επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ».

«Αυτές οι επαφές ήταν μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της ΕΕ να διερευνήσει διπλωματικές οδούς», είπε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «νέες απειλές για επίθεση σε κρίσιμες πολιτικές υποδομές κινδυνεύουν να επηρεάσουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη τη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής».

Η Κάλας είχε μιλήσει τελευταία φορά με τον Αραγτσί την Τετάρτη, όταν είπε ότι η ασφαλής διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, μια βασική αρτηρία για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο, αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρώπη.