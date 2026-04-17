Επίδειξη ισχύος από τις ΗΠΑ με επιχειρήσεις ναυτικού αποκλεισμού της CENTCOM στην Αραβική Θάλασσα

Επίδειξη ισχύος πραγματοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή, με την Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) να υλοποιεί επιχειρήσεις ναυτικού αποκλεισμού στην Αραβική Θάλασσα, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln (CVN 72) συμμετέχει ενεργά στις επιχειρήσεις από τις 16 Απριλίου. Η αεροπορική του δύναμη περιλαμβάνει stealth μαχητικά F-35C, μαχητικά F/A-18, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G, αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου E-2D, καθώς και ελικόπτερα MH-60 και αεροσκάφη CMV-22B Osprey για αποστολές υποστήριξης.

Η ανάπτυξη του USS Abraham Lincoln στην περιοχή έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για μια πλωτή αεροπορική βάση με δυνατότητα άμεσης προβολής ισχύος.

USS Abraham Lincoln (CVN 72) conducts U.S. blockade operations in the Arabian Sea, April 16. The ship's embarked carrier air wing includes eight F-35C stealth fighters, F/A-18 fighter jets, EA-18G electronic attack aircraft, E-2D command and control planes, MH-60 helicopters and… pic.twitter.com/o3DY8JHLaT — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 17, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε ότι η σύγκρουση με το Ιράν εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

«Έχουν περάσει ήδη δύο μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά, συγκρίνοντας τη διάρκεια της σύγκρουσης με άλλους πολέμους που διήρκεσαν χρόνια. «Άλλοι πόλεμοι κρατούν 18 ή και 4 χρόνια. Εμείς θα έχουμε νίκη πολύ σύντομα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την οικονομική πολιτική της κυβέρνησής του από την ανάληψη της εξουσίας τον Ιανουάριο του 2025, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική οικονομία παραμένει ισχυρή, παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως σημείωσε, «η οικονομία τα πηγαίνει εξαιρετικά, παρά τη μικρή παρένθεση που λέγεται Ιράν», τονίζοντας ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ κρίθηκαν αναγκαίες για την αποτροπή δυσμενών εξελίξεων.

Αναφερόμενος στον πληθωρισμό, έκανε λόγο για «τεχνητή» αύξηση, αποδίδοντάς την κυρίως στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να επανέλθουν σύντομα στα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.