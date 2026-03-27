Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες δεν έχουν σημειώσει πρόοδο.

Συγκεκριμένα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Reuters ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί πλήγματα μεγάλης εμβέλειας κατά ενεργειακών υποδομών, προκειμένου να διατηρήσει την πίεση προς τη Ρωσία, μετά τη χαλάρωση των διεθνών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο στον απόηχο του πολέμου με το Ιράν.

Ακολουθεί σύνοψη των επιθέσεων και των επιπτώσεών τους:

Διυλιστήριο Kirishi

Το διυλιστήριο Kirishinefteorgsintez, ένα από τα μεγαλύτερα στη βορειοδυτική Ρωσία, ανέστειλε τη λειτουργία του την Πέμπτη, μετά από επιθέσεις ουκρανικών drones που προκάλεσαν πυρκαγιές σε τμήματα της εγκατάστασης, σύμφωνα με δύο πηγές του κλάδου.

Διυλιστήριο Saratov

Το διυλιστήριο Saratov, που ελέγχεται από τη Rosneft, επλήγη από drone στις 21 Μαρτίου και η βασική μονάδα απόσταξης έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Το 2024 επεξεργάστηκε 5,8 εκατ. τόνους πετρελαίου, περίπου το 2,2% της συνολικής διύλισης της Ρωσίας.

Διυλιστήριο Ilsky

Πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο Ilsky στη νότια Ρωσία στις 17 Φεβρουαρίου μετά από επίθεση drones. Η φωτιά κατασβέστηκε την επόμενη ημέρα. Η μονάδα έχει ετήσια δυναμικότητα 6,6 εκατ. τόνων και είναι προσανατολισμένη στις εξαγωγές.

Διυλιστήριο Volgograd

Το διυλιστήριο στο Βόλγκογκραντ, ιδιοκτησίας της Lukoil, τέθηκε εκτός λειτουργίας στις 11 Φεβρουαρίου. Τα drones έπληξαν, μεταξύ άλλων, τη βασική μονάδα επεξεργασίας CDU-1, που αντιστοιχεί περίπου στο 40% της δυναμικότητας. Το 2024 επεξεργάστηκε 13,7 εκατ. τόνους πετρελαίου.

Διυλιστήριο Ukhta

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 12 Φεβρουαρίου στο διυλιστήριο Ukhta, επίσης της Lukoil, μετά από επίθεση drones. Η βασική μονάδα CDU-1, δυναμικότητας περίπου 6.000 τόνων ημερησίως, υπέστη ζημιές. Το 2025 η μονάδα επεξεργάστηκε περίπου 3 εκατ. τόνους.

Διυλιστήριο Afipsky

Στις 21 Ιανουαρίου σημειώθηκε πυρκαγιά στο διυλιστήριο Afipsky στη νότια Ρωσία λόγω επιθέσεων drones. Το 2024 επεξεργάστηκε 7,2 εκατ. τόνους πετρελαίου (περίπου 144.000 βαρέλια ημερησίως), με έμφαση στις εξαγωγές.

Λιμάνια και δεξαμενόπλοια

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, τουλάχιστον το 40% της εξαγωγικής ικανότητας πετρελαίου της Ρωσίας τέθηκε εκτός λειτουργίας αυτή την εβδομάδα, λόγω επιθέσεων drones, πλήγματος σε αγωγό και κατάσχεσης δεξαμενόπλοιων.

Τα λιμάνια Ust-Luga και Primorsk στη Βαλτική δέχθηκαν επανειλημμένες επιθέσεις, με αποτέλεσμα την αναστολή εξαγωγών. Το Primorsk επανεκκίνησε τη φόρτωση, αλλά με μειωμένη δυναμικότητα λόγω ζημιών.

Η Transneft μείωσε τη ροή πετρελαίου κατά περίπου 250.000 βαρέλια ημερησίως, μετά από επίθεση σε αντλιοστάσιο στις 23 Φεβρουαρίου.

Τέλος, drones έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα, μεταξύ αυτών και ένα ναυλωμένο από την Chevron, στις 13 Ιανουαρίου.